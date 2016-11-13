Ташкент, 13 ноября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Делегация Узбекистана примет участие в работе 10-го форума по сотрудничеству «Республика Корея — Центральная Азия». Как сообщает МИД Узбекистана, мероприятие пройдет 15−16 ноября на уровне заместителей министров иностранных дел в городе Сеуле.

Пакко Узбекистан

«На юбилейной встрече планируется обсудить актуальные вопросы многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках тематических сессий перспективы сотрудничества в сферах «электронного правительства» и сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Республика Корея признала независимость Узбекистана 30 декабря 1991 году, дипломатические отношения установлены 29 января 1992 году.

Согласно данным Госкомитета Узбекистана по статистике, в 2014 году объем взаимной торговли составил $2 016,4 млрд долл., в том числе экспорт — $143,7 млн, импорт — $1 872,7 млрд. Данные за 2015 год отсутствуют. Объем прямых инвестиций Республики Корея, привлеченных в экономику Узбекистана, превысил $5 млрд.

Количество предприятий с участием корейского капитала составляет 408, в том числе 68 — со 100% корейским капиталом. Деятельность данных предприятий в основном сосредоточена в сфере торговли, легкой, горно-металлургической, химической, пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, туризма и услуг.