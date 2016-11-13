Томск, 13 ноября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Пожар в девятиэтажном здании ООО «Газпромнефть-Восток», которое располагается на улице Нахимова в Томске, ликвидирован. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба управления МЧС по Томской области.

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«Пожар в Кировском районе г. Томска ликвидирован в 17:49 (13:49 мск), — говорится в сообщении. — На пожар от МЧС РФ привлекались 49 человек и 15 единиц техники».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Томске в здании ООО «Газпромнефть-Восток» произошел пожар. Площадь возгорания составила около 430 квадратных метров.

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