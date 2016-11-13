Москва, 13 ноября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от футбола полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко по причине, которая не имеет отношения к допингу и спорту. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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«Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста, — говорит Мутко. — Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2016 года дисциплинарный комитет УЕФА решил временно отстранить полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Романа Еременко от участия во всех турнирах, проводящих под эгидой организации.

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