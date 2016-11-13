Москва, 13 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Участник проекта «Голос» Андрей Давидян, попавший ранее в реанимацию Боткинской больницы Москвы, скончался от остановки сердца. Об этом, как передает НТВ, сообщил директор артиста Юрий Денисов.

Markus Grossalber Траурные свечи

«Андрей умер сегодня (13 ноября) в 06:50 утра, — отметил директор артиста. — Остановилось сердце».

При этом Денисов добавил, что в настоящее время решается вопрос, где пройдут церемония прощания и похороны артиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2016 г. участник проекта «Голос» Андрей Давидян почувствовал себя плохо и был доставлен в реанимацию в одну из больниц Москвы.

Медики диагностировали инсульт и подключили артиста к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 ноября певец скончался.

Читайте также: Ушел из жизни участник проекта «Голос» Андрей Давидян