Москва, 13 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. У президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина и избранного главы Белого дома Дональда Трампа много схожих позиций, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и выстраивания конструктивных отношений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью НТВ, которое размещено на сайте телеканала.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Ровно то, о чем он (Дональд Трамп) говорил, говорит наш президент (Владимир Путин), — отмечет Володин. — Наш президент говорит о борьбе с терроризмом, наш президент говорит об отстаивании интересов нашей страны, при этом с учетом интересов других стран. Наш президент говорил о сближении позиций и постоянно говорит об этом».

При этом спикер Госдумы добавил, что со временем станет понятно, будет ли следовать новоизбранный президент США своим предвыборным обещаниям.

«Если Трамп начнет реализовывать в жизнь то, что говорил, конечно, изменит ситуацию в корне, — говорит Володин. — Мы сейчас с вами видели кандидата Трампа, но давайте посмотрим, каким он будет президентом».

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября 2016 г. По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

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