Ташкент, 13 ноября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Формирование демократического правового государства и открытого гражданского общества является основной задачей кандидата в президенты Узбекистана от народно-демократической партии (НДПУ) Хотажона Кетмонова. В этих целях Кетмонов предлагает в своей предвыборной программе добиваться принятия законов в сфере регулирования «социально значимых вопросов преимущественно прямого действия, то есть без отсылочных норм».

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

По мнению Кетмонова, необходимо последовательное развитие практики обеспечения участия институтов гражданского общества в открытом и конструктивном обсуждении принимаемых законов и других законодательных актов, в деятельности органов государственного управления.

Читайте также: Кандидат в главы Узбекистана: Нужно укреплять национальное самосознание

Кандидат в президенты Узбекистана ратует за переход на «зеленую экономику»

При этом кандидат в президенты республики указывает на «обязательность общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов по вопросам предоставления адресной социальной защиты уязвимым слоям населения, а также по вопросам, затрагивающим наиболее важные стороны социально-экономической жизни страны и вызывающим особый общественный интерес».

Претендент на высокий пост выступает за дальнейшее повышение прав и полномочий политических партий и их депутатских объединений в вопросах влияния на решение на местах актуальных экономических и социальных задач, касающихся интересов постоянного электората.

Среди его лозунгов также «широкое развитие практики социального партнерства между государством и институтом гражданского общества», разработка мер по расширению доступности судебных механизмов защиты прав граждан и повышению качества исполнения судебных решений за счет усиления судебного контроля.

Напомним, выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря. Они будут досрочными. Как сообщало ИА REGNUM, за высокий пост будут бороться кандидаты от всех четырех политических партий республики: Сарвар Отамуратов — от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Хатамжон Кетмонов — от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавкат Мирзиёев представит Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическую партию Узбекистана, а Нариман Умаров — Социал-демократическую партию республики «Адолат».