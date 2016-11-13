Мосул, Ирак, 13 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Ирака освободили древний город Нимруд от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС со ссылкой на руководство Ирака.

M.chohan Ворота Нимруда

«Древний город, основанный более 3-х тысяч лет назад, находился под контролем экстремистов около 2-х лет», — говорится в сообщении.

Власти Ирака отмечают, что историческое наследие города Нимруд, расположенного в 30 км от Мосула, было сильно повреждено отступающими боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 октября 2016 г. премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади дал старт сухопутной операции по освобождению Мосула, второго по величине иракского города, удерживаемого боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года.

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