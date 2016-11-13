Томск, 13 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Томске в здании ООО «Газпромнефть-Восток» произошел пожар. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба управления МЧС по Томской области.

Image Catalog Огонь

«С одной стороны горит здание с 3-го по 6-й этаж, — говорится в сообщении. — С другой стороны — с 4-го по 8-й».

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 430 квадратных метров.

Пожарные и спасатели, которые в настоящее время работают на месте ЧП, эвакуировали из здания не менее 20 человек.

О причинах ЧП пока не сообщается.