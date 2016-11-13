Ташкент, 13 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Узбекистана от партии «Адолат» Нариман Умаров ратует за широкое внедрение альтернативных источников энергии и современных технологий в промышленности, говорится в его предвыборной программе.

Olearys Экологичная экономика

«Наша партия — за разработку и принятие законодательных актов, направленных на развитие альтернативных источников энергии, в том числе солнечной и ветряной энергетики, утверждение необходимых стандартов и нормативов в этой сфере», — подчеркнул Умаров.

Кандидат в президенты считает необходимым расширение в стране «производства солнечных батарей и других профильных инновационных технологий для получения возобновляемых источников энергии, рассчитанных на широкое их внедрение в жилищно-коммунальную сферу и в быту по приемлемым ценам».

В этой связи, Умаров указал на важность «усиления государственных мер, направленных на эффективное стимулирование перехода на «зеленую экономику» и соответствующие высокие технологии, вложение капитала в создание необходимой инфраструктуры, дальнейшее развитие производства экологически чистых продуктов».

Говоря о проблемах экологии как о приоритетном направлении социально-эконо­мической политики партии, Умаров предлагает разработать и реализовать специальную программу по комплексному развитию этой сферы.

«В ней, в частности, будут намечены четкие механизмы, направленные на обеспечение защиты окружающей среды путем уменьшения выбросов промышленных предприятий, увеличения количества и видов древесных насаждений, удерживающих пыль и поглощающих вредные вещества, создания зеленых зон в пригородах и на прилегающих к промышленным предприятиям территориях», — подчеркнул Умаров.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в предстоящих 4 декабря досрочных выборах президента Узбекистана примут участие кандидаты от всех четырех политических партий республики: Сарвар Отамуратов — от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Шавкат Мирзиёев — от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, Хатамжон Кетмонов — от Народно-демократической партии Узбекистана, Социал-демократическую партию Узбекистана «Адолат» представит Нариман Умаров.