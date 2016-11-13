Санкт-Петербург, 13 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Выходцы из Средней Азии, которых ФСБ задержала 12 ноября в Санкт-Петербурге, готовились устроить теракты в торговых центра «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает интернет-газета «Фонтанка.Ру».

geralt Теракт

«Всего в городе на Неве были задержаны 7 человек, они подозреваются в подготовке взрывов в торговых центрах «Галерея» и «Академпарк», — говорится в сообщении.

По данным издания, до задержания сотрудники российских спецслужб вели за предполагаемыми террористами негласное наблюдение. В ходе оперативных мероприятий был установлен ночной клуб, в котором злоумышленники проводили свои встречи.

Отмечается, что выходцы из Средней Азии придерживаются идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а один из них сообщил, что воевал в Сирии.

«Все подозреваемые задержаны на двое суток в рамках уголовного дела по терроризму и большинство из них дают признательные показания», — говорится в сообщении.

12 ноября в сообщении Центра общественных связей ФСБ говорилось, что 10 членов группировки, планировавшие серию диверсионно-террористических акций в Москве и Санкт-Петербурге, задержаны на территории Российской Федерации (РФ).

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