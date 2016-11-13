Калуга, 13 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Значимость Великого стояния на Угре 11 ноября 1480 года, когда, благодаря мудрой политике Ивана III малой крови, была изгнана Большая Орда, которая почти 300 лет довлела над русскими землями, для калужан не вызывает сомнения, заявил 13 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Николай Шустов. Иоанн III свергает татарское иго, разорвав ханскую грамоту и приказав умертвить послов. 1892

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По словам министра, этому важнейшему историческому событию, фактически ставшему началом в формировании независимости Руси, в регионе придается огромное значение. Тем более, что в своем завещании Ивана III впервые назвал Калугу самостоятельным административным центром.

В настоящее время на сайтах региональных СМИ ведется активное обсуждение установки памятника Ивану III в Калуге. Среди предложенных вариантов расположения монумента: площадь Старый Торг, городской парк культуры и отдыха, сквер Мира, парк им. К. Э. Циолковского, сквер им. В. И. Ленина.

Так, почти половина читателей калужской областной газеты «Весть», высказались за установление памятника Ивану III в сквере им. Ленина, 34% — в городском парке культуры и отдыха. Всего на сегодня в голосовании приняли участие 110 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, личность Ивана III заслуживает особого уважения и признательности потомков.

«Сейчас в России нет ни одного отдельного памятника этому великому государственному деятелю. Я надеюсь, памятник Ивану III скоро появится в Калуге. И станет не просто символом, но настоящим произведением искусства и достопримечательностью города. Нам нужен не просто абы какой памятник, а шедевр, достойный внимания ЮНЕСКО. Правление Ивана Великого — это объединение страны, это установление многосторонних союзных отношений с целым рядом государств, это появление титула «Государь всея Руси» и самого слова «Россия», — заявил Анатолий Артамонов.