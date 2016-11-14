Москва, 13 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Москве на 61-м году жизни скончался участник известного телевизионного проекта «Голос», певец Андрей Давидян. Об этом сообщил РИАМО концертный директор артиста.

Okras Андрей Давидян

Трагедия произошла в воскресенье, 13 ноября, в Боткинской больнице.

«Это правда, сегодня рано утром Андрей Давидян умер в Боткинской больнице, — сказал источник. — Ему было 60 лет».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 11 ноября участник проекта «Голос» почувствовал себя плохо и был доставлен в реанимацию в одну из столичных больниц. Медики диагностировали инсульт и подключили музыканта к аппарату искусственной вентиляции легких.