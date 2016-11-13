Кишинёв, 13 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Лидер Партии социалистов Игорь Додон, которого называют пророссийским кандидатом, уверен в своей победе на выборах президента в Молдавии. Об этом политик сказал сам сотрудникам СМИ по итогам голосования на одном из избирательных участков.

ZeePack Победа

«По всем нашим оценкам, по тому, что хотят граждане Молдавии, победа, думаю, сегодня (13 ноября) будет за нами с хорошим отрывом», — цитирует Додона Sputnik.

При этом лидер Партии социалистов добавил, что в случае своего избрания на высший руководящий пост страны он станет «президентом для каждого гражданина».

«Я проголосовал за будущее Молдовы, — заявил Додон. — Проголосовал против олигархов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов, в которых участвуют лидер Партии социалистов Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду. Оба представителя оппозиции победили в первом туре, который состоялся в стране 30 октября.

Читайте также: Второй тур президентских выборов начался в Молдавии