Глава Крыма рассказал об открытии вентилей на газопроводе в Геническ
Симферополь, 13 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Власти Крыма открыли вентили на газопроводе в сторону украинского города Геническ. Об этом, как передает RT, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Вчера (12 ноября) вентили открыли, давление в газопроводе сравнялось, — сказал Аксенов. — В связи с высокой температурой воздуха (сейчас в Симферополе 14−15 градусов), то, соответственно, там большой прокачки нет».
При этом глава Крыма отметил, что объем прокачки голубого топлива в украинский город увеличится с приходом холодов.
Ранее глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев сообщил, что голубое топливо из Крыма в украинский город Геническ (Херсонская область) не поступает.
«У нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течении нескольких недель», — отметил Воробьев.
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