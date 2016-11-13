Пекин, 13 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Женщина-пилот, выполняя тренировочный полет на многофункциональном истребителе НОАК J-10, разбилась в Китае. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя ВВС.

Stefano Brivio Траурная свеча

«Пилот истребителя ВВС НОАК J-10 (Цзянь-10) Юй Сюй погибла (12 ноября) во время обычного тренировочного полета», — говорится в сообщении.

Представитель ВВС добавил, что военнослужащие ВВС НОАК глубоко скорбят и соболезнуют в связи с гибелью Юй Сюй.

Какие именно проблемы возникли с военным самолетом, пока не известно.