Дубна, Московская область, 13 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Движение пригородных электропоездов из-за обледенения контактной сети прервано на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом, как передает RT, сообщил источник в экстренных службах.

Обледенение

«Из-за обледенения временно прекращено движение электропоездов на перегоне Вербилки-Дубна», — уточнил источник.

В настоящее время специалисты ведут на данном участке восстановительные работы, для перевозки пассажиров выделены дополнительные автобусы.

Ранее столичное управление МЧС России отмечало, что в ночь с 11 на 12 ноября в Москве и Подмосковье ожидается снегопад, усиление скорости ветра и гололедица.

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