Кандидат в главы Узбекистана: Нужно укреплять национальное самосознание
Ташкент, 13 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Узбекистана Сарвар Отамуратов считает приоритетом укрепление национального самосознания узбеков, чувств национальной гордости и достоинства, говорится в предвыборной программе Отамуратова.
«Национальное возрождение — это прежде всего национальное самосознание», — подчеркивает кандидат в президенты.
В качестве приоритетов претендент на высокий пост ставит бережное сохранение и приумножение «неповторимого и великого исторического, культурного и интеллектуального наследия, традиций нашего народа, широкую пропаганду его достижений среди подрастающего поколения».
Руководствуясь лозунгом «У нации, не знающей собственной истории, забывшей свое прошлое, нет будущего», Отамуратов намерен внедрить «объективное и системное изучение истории нашего народа», начать борьбу с односторонними подходами в истории, необъективностью, борьбу с фальсификацией фактов и искажения истории Узбекистана.
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Кандидат в президенты указывает на необходимость проведения полной инвентаризации объектов культурного наследия, совершенствование работы по их учету, организации полного категорирования обладающих признаками культурного наследия объектов. Для этого он предлагает принять государственную программу, направленную «на содействие бережного отношения к архитектурным памятникам, их реставрации, включение ранее не внесенных памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО».
Среди предвыборных лозунгов кандидата также «разработка комплекса мер, направленных на обогащение и дальнейшее совершенствование узбекского языка, укрепления его статуса в качестве государственного и достижения полного соблюдения требований к нему, дальнейшее повышение языковой культуры».
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в предстоящих 4 декабря досрочных выборах президента Узбекистана примут участие кандидаты от всех четырех политических партий республики: Сарвар Отамуратов — от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Шавкат Мирзиёев — от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, Хатамжон Кетмонов — — от Народно-демократической партии Узбекистана, Социал-демократическую партию Узбекистана «Адолат» представит Нариман Умаров.