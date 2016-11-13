Ташкент, 13 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Узбекистана Сарвар Отамуратов считает приоритетом укрепление национального самосознания узбеков, чувств национальной гордости и достоинства, говорится в предвыборной программе Отамуратова.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

«Национальное возрождение — это прежде всего национальное самосознание», — подчеркивает кандидат в президенты.

В качестве приоритетов претендент на высокий пост ставит бережное сохранение и приумножение «неповторимого и великого исторического, культурного и интеллектуального наследия, традиций нашего народа, широкую пропаганду его достижений среди подрастающего поколения».

Руководствуясь лозунгом «У нации, не знающей собственной истории, забывшей свое прошлое, нет будущего», Отамуратов намерен внедрить «объективное и системное изучение истории нашего народа», начать борьбу с односторонними подходами в истории, необъективностью, борьбу с фальсификацией фактов и искажения истории Узбекистана.

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Кандидат в президенты указывает на необходимость проведения полной инвентаризации объектов культурного наследия, совер­шенствование работы по их учету, организации полного категорирования обладающих приз­наками культурного наследия объектов. Для этого он предлагает принять государственную программу, направленную «на содействие бережного отношения к архитектурным памятникам, их реставрации, включение ранее не внесенных памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО».

Среди предвыборных лозунгов кандидата также «разработка комплекса мер, направ­ленных на обогащение и дальнейшее совершенствование узбекского языка, укрепления его статуса в качестве государственного и достижения полного соблю­дения требований к нему, дальнейшее повышение языковой культуры».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в предстоящих 4 декабря досрочных выборах президента Узбекистана примут участие кандидаты от всех четырех политических партий республики: Сарвар Отамуратов — от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Шавкат Мирзиёев — от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, Хатамжон Кетмонов — — от Народно-демократической партии Узбекистана, Социал-демократическую партию Узбекистана «Адолат» представит Нариман Умаров.