Мадрид, 13 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу на своем поле разгромила команду Македонии в квалификации чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая 12 ноября на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась со счетом 4:0.

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В составе хозяев поля отличились Дарко Велковски (автогол), Виктор Витоло, Начо Монреаль и Ариц Адурис.

После четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Испании пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Команда Македонии, набравшая 0 баллов, находится на 5-й позиции.

Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Группа G. 4-й тур

Испания — Македония — 4:0.

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