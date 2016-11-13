Вашингтон, 13 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп с помощью подарков пытался «подкупить» ряд сотрудников СМИ ради успеха своей избирательной кампании. Об этом, как передает Associated Press, говорится в книге телеведущей Мегин Келли, которая работает на телеканале Fox News.

Chris Potter Подкуп

«Это одна из нерассказанных историй кампании 2016 года, — пишет Келли. — Я не была единственным журналистом, которому Трамп предлагал подарки».

При этом телеведущая отмечает, что она лично отвергла все предложения миллиардера.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября в США президентских выборах.

По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

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