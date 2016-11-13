Мытищи, Московская область, 13 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. По факту гибели женщины и двоих детей в результате пожара в городском округе Мытищи проводится доследственная проверка. Об этом сообщает в воскресенье, 13 ноября, Следственный комитет России (СКР).

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«13 ноября примерно в 4:00 мск в правоохранительные органы Мытищинского района поступила информация об обнаружении 3-х тел в полностью сгоревшей сторожке СНТ «Мытищинский ветеран», расположенной в поселке Строитель Мытищинского района», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в результате пожара под Москвой в городском округе Мытищи погибли 3 человека. По предварительным данным экстренным служб, в садовом товариществе «Ветеран» погибли женщина и двое детей.

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