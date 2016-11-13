Нурмагомедов вызвал на бой «цыпленка» Макгрегора
Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, досрочно победивший на турнире по смешанным единоборствам UFC 205 представителя США Майкла Джонсона, вызвал на бой чемпиона UFC Конора Макгрегора.
«Я прекрасно осознаю всю мощь пиар-машины UFC, — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс». — Но ирландцы, ваш боец оступился в начале года, а теперь выходит биться за титул чемпиона. Это кажется безумием».
При этом боец ММА добавил, что население Ирландии составляет 6 млн человек, а в России проживает 150 млн.
«Раз Макгрегор считается сильнейшим в моем весе, я хочу драться с вашим цыпленком», — сказал Нурмагомедов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в ночь на 13 ноября одержал победу в поединке с представителем США Майклом Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 205. «Поединок», который прошел в Нью-Йорке (США), завершился в третьем раунде болевым приемом на руку.
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