Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, досрочно победивший на турнире по смешанным единоборствам UFC 205 представителя США Майкла Джонсона, вызвал на бой чемпиона UFC Конора Макгрегора.

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«Я прекрасно осознаю всю мощь пиар-машины UFC, — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс». — Но ирландцы, ваш боец оступился в начале года, а теперь выходит биться за титул чемпиона. Это кажется безумием».

При этом боец ММА добавил, что население Ирландии составляет 6 млн человек, а в России проживает 150 млн.

«Раз Макгрегор считается сильнейшим в моем весе, я хочу драться с вашим цыпленком», — сказал Нурмагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в ночь на 13 ноября одержал победу в поединке с представителем США Майклом Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 205. «Поединок», который прошел в Нью-Йорке (США), завершился в третьем раунде болевым приемом на руку.

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