Геническ, Украина, 13 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в украинский город Геническ (Херсонская область) поступает газ из Крыма, не соответствует действительности. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Во-первых, на территории (…) Крыма нет своего газа, и они не могут нам оказывать помощь, — отметил Воробьев. — Во-вторых, у нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течение нескольких недель».

При этом глава Генической райгосадминистрации добавил, что голубого топлива может не хватить только 30% абонентов, которых всего 6 тыс.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что к властям полуострова поступило обращение от жителей Геническа, которые просят разрешения о поставках голубого топлива с территории Крыма.

По его словам, ситуация в украинском городе аналогична прошлой зиме, когда люди остались без тепла и газа в условиях холодов, и в настоящее время «близка к гуманитарной катастрофе».

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