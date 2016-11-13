Власти Геническа опровергли поставки газа из Крыма
Геническ, Украина, 13 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в украинский город Геническ (Херсонская область) поступает газ из Крыма, не соответствует действительности. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.
«Во-первых, на территории (…) Крыма нет своего газа, и они не могут нам оказывать помощь, — отметил Воробьев. — Во-вторых, у нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течение нескольких недель».
При этом глава Генической райгосадминистрации добавил, что голубого топлива может не хватить только 30% абонентов, которых всего 6 тыс.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что к властям полуострова поступило обращение от жителей Геническа, которые просят разрешения о поставках голубого топлива с территории Крыма.
По его словам, ситуация в украинском городе аналогична прошлой зиме, когда люди остались без тепла и газа в условиях холодов, и в настоящее время «близка к гуманитарной катастрофе».
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