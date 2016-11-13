Кишинёв, 13 ноября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов, в которых участвуют лидер Партии социалистов Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду, начался 13 ноября в Молдавии. Как сообщает RT, оба представителя оппозиции победили в первом туре, который состоялся в стране 30 октября.

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Так, Игорь Додон, которого называют пророссийским кандидатом, набрал в первом туре 47,98% голосов. Майя Санду, ставшая единым кандидатом от проевропейских партий, заручилась поддержкой 38,71% голосов избирателей.

Отметим, что за процессом голосования, которое стартовало в 08:00 мск, следят более 4-х тысяч иностранных наблюдателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября координатор наблюдателей миссии ОБСЕ Арта Даде на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что миссия наблюдателей ОБСЕ признала состоявшиеся в Молдавии 30 октября выборы президента открытыми и хорошо организованными.

«Центральная избирательная комиссия открыто, а выборы были организованы в соответствии с законом, — сказала Даде. — Первый тур был хорошо организован, все ключевые требования законодательства были выполнены».

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