Индианаполис, США, 13 ноября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Участники демонстрации, выступающие против итогов голосования на президентских выборах в США, забросали полицейских камнями в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщило полицейское управление города на своей официальной странице в Twitter.

Tony Webster Полицейский

«Двое полицейских получили ранения после того, как протестующие бросили камни в сотрудников полиции», — уточняется в сообщении.

При этом в полицейском управлении отметили, что 3-х протестующих, возможно, причастных к нападению на стражей порядка, уже задержали.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября 2016 г. По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов выборщиков, а миллиардер Дональд Трамп — 289 голосов.

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