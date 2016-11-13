Одесса, Украина, 13 ноября, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу на своем поле переиграла команду Финляндии в квалификации чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая 12 ноября на стадионе «Черноморец» в Одессе, завершилась со счетом 1:0.

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Героем матча стал украинский нападающий Артем Кравец, который забил единственный гол на 25-й минуте.

После четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Украины пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Команда Финляндии, набравшая 1 балл, находится на 5-й позиции.

ЧМ-2018 — Европа. Группа I. 4-й тур.

Украина — Финляндия — 1:0.

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