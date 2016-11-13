Вашингтон, 13 ноября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США республиканцу Дональду Трампу, обвинила в своем поражении главу Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщила экс-кандидат от Демократической партии в ходе телеконференции с финансовыми донорами.

Флаг ФБР

По ее мнению, дело, которое начали рассматривать по просьбе директора ФБР Джеймса Коми за 11 дней до выборов, вызвало неблагоприятный резонанс в СМИ и в результате не дало возможность демократам успешно завершить президентскую гонку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2016 г. директор ФБР Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования в отношении Клинтон об использовании личного почтового сервера в годы ее пребывания на посту госсекретаря США для ведения рабочей переписки, часть из которой находилась под грифом «секретно».

6 ноября глава ФБР в письме, направленном в Конгресс, сообщил, что его ведомство завершило проверку по данному делу, не обнаружив никаких материалов, которые могли бы стать причиной возобновления дела.

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