Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с представителем США Майклом Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 205, сообщает «Чемпионат». Бой, который прошел в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке (США), завершился в третьем раунде болевым приемом на руку.

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«Нурмагомедов в каждом из 3-х раундов переводил бой в партер, где обрушивал на соперника град ударов, — говорится в сообщении. — В третьей пятиминутке россиян заставил соперника сдаться».

Таким образом, российский боец Хабиб Нурмагомедов, который за свою профессиональную карьеру не потерпел ни одного поражения, одержал 24-ю победу.

Поединок с участием российского спортсмена прошел в преддверии боя между американцем Эдди Альваресом и ирландцем Конором Макгрегором.