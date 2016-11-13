Брюссель, 13 ноября, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Самое масштабное укрепление НАТО со времен «холодной войны» и расширение присутствия военного контингента альянса у российской границы — это фактор сдерживания, а не агрессии, потому что Запад сегодня сталкивается с самыми серьезными вызовами для своей безопасности. В связи с чем для Европы так важно сотрудничество в военной сфере с США. Об этом написал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своей статье для газеты The Observer.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сдерживание

Столтенберг подчеркнул, что НАТО провело самое масштабное укрепление коллективной обороны со времен «холодной войны». Вашингтон, в свою очередь, выразил свою приверженность безопасности Европы. Для этого американцы развертывают новую бронетанковую бригаду в Европе и поставляют снаряжение.

«Это сдерживание, а не агрессия. Мы стремимся не провоцировать конфликт, а предотвратить его», — уверяет в своей статье Столтенберг, добавляя, что действия альянса носят оборонительный и соразмерный характер, но в то же время посылают четкое сообщение о том, что нападение будет встречено жестким ответом.

Отметим, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз выступал с критикой Североатлантического альянса и называл его бесполезной организацией. Поэтому теперь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет как можно быстрее встретиться и провести телефонные переговоры с новым президентом США.

Столтенберг ранее описал несколько возможных сценариев развития политики Вашингтона в отношении НАТО. Самый худший для альянса сценарий — если Белый дом решит прекратить финансирование американских военнослужащих в Восточной Европе, и произойдет сокращение американского военного контингента в Европе. Более или менее терпимый сценарий, по мнению генсека НАТО, если новый президент США будет добиваться увеличения европейцами расходов на свою безопасность.

Теперь руководство альянса решило дать новому американскому лидеру больше времени для того, что определиться со своей политикой в отношении НАТО, писало ИА REGNUM. Так, Североатлантический альянс перенес саммит организации на лето 2017 года.