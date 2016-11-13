Москва, 13 ноября, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов произвели задержание одного из подозреваемых в избиении двух журналистов Life недалеко от Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Ashely Moreno Арест

В пресс-службе сказали, что подозреваемый был установлен и задержан полицией в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Теперь правоохранители будут выяснять степени причастности задержанного к инциденту.

«В настоящее время он (подозреваемый — прим.ред.) доставляется для проведения следственных действий и установления степени его участия в этих событиях», — говорится на сайте столичного управления МВД России.

Инцидент произошел в субботу, 12 ноября. Шестеро мужчин напали на режиссера Life Марка Безыменного и его ассистента Владимира Серенко. Нападавшие представились сотрудниками уголовного розыска. В результате произошедшего журналисты получили серьезные травмы головы, в частности Серенко может лишиться зрения, опасаются врачи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В полиции уточнил, что задержанный не является сотрудником столичной полиции.