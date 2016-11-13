Москва, 13 ноября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. В результате пожара под Москвой в городском округе Мытищи погибли три человека. Пожарным удалось справиться с возгоранием только к 3:30 часам ночи. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщают «Вести.Ru».

Max Stanworth Пожар

Погибли, по предварительным данным экстренным служб, женщина и двое детей в садовом товариществе «Ветеран».

Пожар начался в вечером субботу, 12 ноября, в одном из жилых домов в Мытищах. В Главное управление МЧС России по Московской области поступило сообщении о возгорании к 22:38 по московскому времени.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать только к 3:35.