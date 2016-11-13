Вашингтон, 13 ноября, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Турецкое министерство иностранных дел сообщило о рисках, связанных с протестами против избранного президента США представителя Республиканской партии Дональда Трампа, и призвало граждан Турции быть осторожнее. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Elvert Barnes Митинг против Дональда Трампа

В ведомстве отметили, что акции протеста против избрания Трампа продолжаются особо активно в таких городах как Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Сиэтл, Окленд, Портленд. Причем многие демонстрации заканчиваются беспорядками и арестами. Замечен также рост числа физических и вербальных нападений на иностранцев, говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Турции порекомендовал своим гражданам быть осторожными и сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях и быть на связи с местной полицией.

Напомним, что в ряде американских крупных городов прошли акции протеста против избрания новых президентом США Дональда Трампа. Как передавало ИА REGNUM, в субботу, 12 ноября, возобновились митинги возле башни Трампа в Нью-Йорке. В митингах только в одном этом городе приняли участие тысячи человек. Они требовали, чтобы Трамп ушел со своего нового поста.