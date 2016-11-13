Гавана, 13 ноября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Полувековая война в Колумбии может, наконец, закончиться. Сегодня, 13 ноября, стало известно, что в Гаване правительство Колумбии и руководство повстанческой организации FARC-EP (Революционные Вооруженные силы Колумбии — Армия народа) подписали итоговой итоговый договор о мире. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление сторон.

Julius C Голубь мира

В сообщении правительственной делегации говорится, что Правительство и FARC-EP достигли нового итогового соглашения о завершении военного конфликта. Документ включает в себя изменения и уточнения, представленные различными общественными группами.

Колумбийская гражданская война началась в 1964 году, когда была создана FARC-EP. В борьбе вооруженного крыла национальной коммунистической партии и официального правительства погибли не менее 220 тыс. человек, многие лишись дома.

Стороны вели переговоры о перемирии на протяжении четырех лет. В итоге в конце сентября власти страны и представители FARC подписали соглашение о мире. 7 октября президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора. Однако народ Колумбии на референдуме проголосовал против этого мирного договора.