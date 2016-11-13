Лондон, 13 ноября, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Вашингтон не должен сотрудничать с Москвой по сирийскому вопросу, уверены в МИД Великобритании. Более того, британское внешнеполитическое ведомство планирует потратить ближайшие два месяца на то, чтобы переубедить нового президента США Дональда Трампа и его сторонников сотрудничать с Россией по Сирии. Об этом пишет британская газета Sunday Telegraph со ссылкой на источники в Форин оффисе.

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Так, Соединенное Королевство попытается убедить Трампа продолжить курс предыдущей администрации Белого дома на смену сирийского лидера Башара Асада. Как отмечает издание, попытка изменить позицию Трампа в отношении РФ станет «приоритетом номер один» в работе британского МИД в ближайшее время.

Газета приводит слова одного из источников в МИД страны, который утверждает, что Трамп ошибается, думая, что с президентом России Владимиром Путиным можно иметь дело, потому что российский лидер «не является разумным и рассудительным партнером».

«Ему нужно время, чтобы остепениться», — сказал источник, говоря о Трампе.

Отметим, что новоизбранный президент США еще не обозначил конкретный план действий США в Сирии во время своего правления. Однако Трамп не раз говорил, что его взгляд на ситуацию в Сирии отличается от взглядов многих других людей. Также ранее республиканец говорил, что США должны сосредоточься на борьбе с «Исламском государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не на свержении Асада. Трамп во время своей предвыборной кампании выражал поддержку российской стороне, которая в САР борется с террористами.