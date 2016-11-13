Каракас, 13 ноября, 2016, 03:41 — ИА Регнум. В субботу, 12 ноября, состоялся очередной раунд переговоров между представителями властей и оппозиции Венесуэлы. Во время встречи они договорились разработать «дорожную карту» дальнейших действий, чтобы сохранить в стране общественный порядок, передает канал Telesur.

Rufino Uribe Флаг Венесуэлы

Диалог будет развивать в четырех основных направлениях. Во-первых, проект касается уважения правового государства и национального суверенитета. Во-вторых, прав человека, справедливости, правды и возмещения ущерба жертвам. В-третьих, диалог включает в себя социально-экономические аспекты. И последнее — «создание атмосферы доверия и графика проведения процедур голосования».

Представитель Ватикана монсеньор Клаудио Марии Челли, ранее заявлявший, что если стороны откажутся от диалога, то Венесуэла может погрузиться в кровавый хаос, по итогам договоренностей между властями и оппозицией сказал:

«Договорились действовать на основе взаимного уважения и добиваться улучшения ситуации со снабжением населения продуктами питания».

Напомним, что начало переговоров между представителями венесуэльского правительства и членами контролирующего парламент страны Блока демократического единства (БДЕ) было положено 30 октября на встрече правительственной делегации во главе с президентом страны Николасом Мадуро и представителей БДЕ. Диалог организован под эгидой Союза южноамериканских наций, при поддержке Ватикана и посредничестве бывшего главы правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, а также бывшего президента Панамы Мартина Торрихоса и экс-президента Леонеля Фернандеса (Доминиканская Республика). Сам Мадуро поприветствовал принятые решения и поблагодарил международных посредников за участие. Следующий раунд переговоров состоится 6 декабря.

ИА REGNUM писало ранее, что, несмотря на организованный диалог между властями и оппозицией, депутат Национальной ассамблеи Фредди Гевара призвал взять штурмом резиденцию Николаса Мадуро, если он добровольно не уйдет в отставку. Такую позицию поддержали другие оппозиционные депутаты.

Напомним, что и без того сложная политическая ситуация в стране обострилась после того, как Национальный избирательный совет отложил на неопределенный срок организацию второго этапа подготовки к референдуму по вопросу досрочного прекращения полномочий президента страны. Позже Национальная ассамблея проголосовала за открытие процесса в отношении Мадуро и за то, чтобы парламентская комиссия начала изучать возможную уголовную и политическую ответственность, а также уход с поста главы государства.