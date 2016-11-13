Вашингтон, 13 ноября, 2016, 03:04 — ИА Регнум. Что помогло представителю Республиканской партии Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах? Новый глава США уверен, что соцсети. По словам Трампа, социальные сети в значительной степени повлияли на исход прошедшего голосования, сказал миллиардер в интервью CBS.

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

Политик заявил, что верит в то, что Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети помогли ему выиграть президентскую гонку. На традиционные избирательные кампании тратятся огромные средства, в то время как с соцсетями дела обстоят другим образом, отметил Трамп.

«В какой-то степени я доказал это на своём примере», — подчеркнул республиканец.

Он также дал обещание, что будет умеренно пользоваться соцсетями. Трамп в интервью обратил также внимание на то, что соцсети сегодня — «современная формой общения», которая может помочь отвоевать свои позиции, в случае если СМИ распространяют неверную информацию.

На прошлой неделе Дональда Трампа отстранили от управления своими соцсетями, писало ИА REGNUM. Все сообщения от имени Трампа стали публиковать его помощники и советники по прессе.