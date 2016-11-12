Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Шахматная партия за звание сильнейшего шахматиста на планете вновь завершилось вничью. В субботу, 12 ноября, состоялась вторая партия матча между действующим чемпионом мира по шахматам представителем Норвегии Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Omer Unlu Шахматы

Вторая партия завершилась с рамным счетом 1:1. Карякин играл белыми фигурами. Матч проходил в Нью-Йорке. Всего спортсменам предстоит сыграть 12 партий.

Ранее ИА REGNUM писало, что первая партия между шахматистами состоялась в пятницу, 11 ноября, и тоже завершилась в ничью со счетом 0,5:0,5. Тогда российский представитель играл черными фигурами, он свел игру на ничью своим 43-м ходом.

В рамках матча между Карлсеном и Карякиным пройдет еще десять партий с классическим контролем времени. Третья партия состоится в понедельник, 14 ноября.