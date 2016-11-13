Минск, 13 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. «Эродган должен был посетить Минск ещё три месяца назад. Но тогда он предпочёл направиться прямо в Москву, тем самым, дав понять, что даже туркам посредники в серьезных делах с Кремлём не нужны. Кстати, поэтому открытие Соборной мечети в Минске летом и не состоялось», — заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая итоги состоявшегося 11 ноября визита президента Турции в Минск.

Пресс-служба президента Белоруссии Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко

Белорусский политолог отметил: «Теперь, когда Москва и Анкара вроде как нашли точки соприкосновения, последняя стремится извлечь пользу из готовности Минска подыграть ей, играясь в «большую политику».

«Интересы турок вполне прозрачны, — считает Малишевский. — Во внешнеполитическом аспекте — использовать Минск в своей игре против Москвы. Во внутриполитическом — замкнуть на себя белорусских мусульман, переориентировав их с российской Уфы на турецкий Стамбул. Ну и попутно выдавить из Белоруссии политических противников Эрдогана, прежде всего тех, которые финансируют гюленистов».

Читайте также: «Анкара желает переориентировать на себя мусульманскую общину Белоруссии»