Париж, 13 ноября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Через год после теракта, в котором погибли более 90 человек, парижский концертный зал «Батаклан» возобновил свою работу. На открытии выступил известный британский певец Стинг. Билеты на мероприятие с участие артиста были распроданы в течение получаса после открытия касс, сообщают «Вести.Ru».

Yancho Sabev Стинг на концерте

Концерт состоялся в субботу, 12 ноября, то есть накануне кровавой ночи. В общей сложно организаторы мероприятии продали около тысячи билетов. Планируется, что деньги, вырученные от продажи билетов, направят в организацию, которая помогает пострадавшим и семьям жертв теракта. На концерте, помимо прочих, присутствуют и родные и близкие погибших во время атаки.

Таким образом, концерт Стинга стал первым в ряде мероприятий, которые будут посвящены памяти жертв теракта 2015 года. Перед самим концертом возле здания «Батаклана» жители Парижа устроили импровизированный мемориал, куда принесли цветы и фотографии погибших. Также сообщается, что власти установят на здании концертного зала мемориальную доску в память о жертвах трагедии.

Напомним, что серия терактов в Париже произошла 13 ноября 2015 года. Атаки были организованы террористами во французской столице и ее пригороде. Во время трех атак погибло в общей сложности 130 человек, еще 350 получили ранения. Теракт в «Батаклане» стал самым масштабным и унес жизни более чем 90 человек.