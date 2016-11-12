Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. В субботу, 12 ноября, в США возобновились протесты против избрания на пост президента США представителя Республиканской партии Дональда Трампа. Как передают РИА Новости, в Нью-Йорке возле штаб-квартиры Трампа несколько тысяч человек вновь вышли на протестную акцию.

Elvert Barnes Протест против избрания Дональда Трампа

«Это не мой президент», — с таким лозунгом выступают протестующие. Участники акции устроили митинг возле башни Трампа, вооружившись плакатами, на которых написаны, например, такие фразы как «Нет ненависти — нет расизму — нет Трампу». Протестующие заявили, что Трамп должен уйти.

Также многие женщины и афроамериканцы, пришедшие на митинг, после скандалов с участием политика в ходе предвыборной гонки потребовали уважения к своим правам и отставки Трампа.

Напомним, что акции протеста начались на следующий день после избрания Дональда Трампа президентом. Митинги прошли в ряде городов, в частности в Нью-Йорке они не прекращались ни на день, а я субботу приобрели многотысячный масштаб.

Аналогичные демонстрации против избрания Дональда Трампом президентом запланированы еще на несколько дней вперед. 20 января в Вашингтоне, когда состоится инаугурация нового президента, хотят провести самую масштабную протестную акцию. Людей на мероприятие собирают посредством рассылки в соцсетях.

Во время митингов против нового президента США не обошлось и без инцидентов. Во время акции протеста в Портленде произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. В Лос-Анджелесе митингующие начали бросать камни в полицейских, а после призыва правоохранителей разойтись стали еще более агрессивными. В итоге было задержано около 150 человек.