Хуб, Пакистан, 13 ноября, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Ответственность за взрыв у суфийской святыни мавзолея Шаха Нурани в Пакистане, в результате которого погибли более 50 человек, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет британское агентство Reuters.

Michael Deal Взрыв

Как ранее писало ИА REGNUM, инцидент произошел в городе Хуб в провинции Белуджистан во время религиозного ритуала. Самоподрыв совершил 14-летний подросток, передавали местные СМИ.

В церемонии принимали участие около 500 человек, среди которых было много женщин и детей. На место ЧП сразу же приехали спасатели.

По последним данным, как передавал пакистанский телеканал Geo TV, погибло 52 человека. Еще около сотни получили ранения. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, которые располагались только в ста километрах от места трагедии.