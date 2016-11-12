Киев, 13 ноября, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сомневается человеческих качествах и логических способностях президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили считает, что украинский лидер не станет выдавать его Грузии, где он находится в уголовном розыске. Об этом в субботу, 12 ноября, Михаил Саакашвили заявил в интервью украинскому «Пятому каналу».

Mstyslav Chernov Unframe Михаил Саакашвили на Украине

Отвечая на вопрос журналистов о том, выдаст ли его президент Украины Грузии, экс-губернатор Одесской области заявил, что он лучшего мнения о Петре Порошенко. По словам Саакашвили, если Порошенко, с гипотетической точки зрения, и выдаст его грузинским властям, то уже через неделю он будет свободен, потому что у него 600 тыс. сторонников в Грузии.

Напомним, что в Грузии, как обещал глава МВД страны Георгий Мгебришвили, Михаила Саакашвили арестуют сразу после пересечении границы. Дело в том, что ему в 2013 году предъявили обвинения по нескольким уголовным делам, включая растрату пяти миллионов долларов госбюджета на собственные нужды. Потом экс-президент страны был объявлен в розыск. Что касается политической деятельности Саакашвили на Украине, то с 2015 года он занимал пост главы Одесской области. Но на прошлой неделе заявил о своем намерении покинуть пост, так как украинские власти не желают бороться с коррупцией. Позже Петр Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили.

Как писало ИА REGNUM, 11 ноября экс-губернатор Одесской области заявил о намерении создать на Украине новую политическую силу, которая должна будет сменить «так называемую политическую элиту».