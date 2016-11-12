Дамаск, 13 ноября, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающееся Сирии, позволит благодаря неограниченным инспекциям установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом САР, который и так подорван из-за многолетней войны, поддерживаемой извне. Таким образом в МИД РФ выразили свою обеспокоенность решением ОЗХО по Сирии. Соответствующее послание было опубликовано в субботу, 12 ноября, на сайте российского ведомства.

Christiaan Triebert Война в Сирии

В сообщении отмечалось, что решение Организации по Сирии позволят проводить неограниченные инспекции в военной и научно-исследовательской инфраструктуре, чем могут воспользоваться противники сирийского президента Башара Асада, американские военные и их союзники, считают в МИД РФ.

В связи с этим, говорится в послании российского внешнеполитического ведомства, в ближайшее время будут нарастать антисирийские проявления как в рамках Организации по запрещению химоружия, так и в рамках Совета Безопасности ООН. Поэтому российские дипломаты призвали мировое сообщество противостоять этому решению.

«Призываем все государства, которым дороги общепризнанные международные принципы и нормы, поставить заслон этой беспринципности и безответственности в межгосударственных отношениях», — говорится в публикации.

Напомним, что правительство Асада не раз обвиняли в применении химоружия в военных целях, в частности с такими обвинениями выступали такие организации как ООН и ОЗХО. Однако информация по этому поводу не вызывала полной уверенности в ее достоверности. Например, в шести случаях, когда применялось химическое оружие, так и не удалось точно установить исполнителей, а в ряде случаев ответственность была возложена на ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь, постоянный председатель при Организации объединенных наций Виталий Чуркин высказывал мнение о том, что изложенная информация о применении химоружия правительством Асада могла быть сфабрикована террористами. Однако на днях ОЗХО решила проводить неограниченные инспекции военных объектов и НИИ Сирии.