Гродно, Белоруссия, 13 ноября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. В Гродно 12 ноября при поддержке гражданской инициативы «Союз» состоялась встреча общественности с минским профессором, доктором философских наук Львом Криштаповичем, который представил свой взгляд на белорусскую историю как неотъемлемую часть истории Русского мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Встреча общественности Гродно с минским профессором, доктором философских наук Львом Криштаповичем,12 ноября 2016 года

На встречу с учёным и известным публицистом пришло около сотни жителей города, в том числе учащейся молодёжи. Криштапович рассказал о своей новой книге «БССР и Западная Белоруссия. 1919−1939 гг. (сравнительный анализ)». В фокусе внимания автора — история города Гродно и нынешней Гродненской области, что и предопределило особый интерес общественности к готовящейся к печати книге.

В своём выступлении профессор рассказывал не только о Гродненщине, но и о белорусской истории, на которую давно покушаются националисты. Будучи доктором философских наук, Криштапович представил масштабный взгляд на общерусскую историю, в которой Белоруссия представлена как «русская святыня». Он также остановился на ряде мифов, тиражируемых «полонизаторами» и «белорусизаторами», преследующими цель уничтожения традиционной белорусской идентичности и подмены её идеологическим суррогатом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Гродно состоялась презентация книги Всеслава Зинькевича «Несвядомая» история Белой Руси». Мероприятие прошло при поддержке гражданской инициативы «Союз», декларирующей общественную поддержку строительству Союзного государства Белоруссии и России.

Одновременно, 12 ноября в Минске завершился цикл мероприятий, организованных Россотрудничеством и посвящённых 20-летию строительства Союзного государства. Многие белорусские участники форума акцентировали внимание на угрозы белорусско-российскому единству, исходящие от фальсификаторов истории.

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