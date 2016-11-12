Минск, 12 ноября, 2016, 23:09 — ИА Регнум.

«Что нам надо начинать делать сегодня, чтобы иметь село завтрашнего дня?» — такой вопрос поставил 12 ноября Александр Лукашенко в ходе выездного совещания о перспективах развития малых населенных пунктов Оршанского и Шкловского районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко

В ходе совещания Лукашенко сказал: «Нам надо создать хотя бы одно хозяйство будущего. На уровне президента будем этим заниматься. Элементы мы уже знаем: как это создавать, не превращая деревню в город. Деревня должна остаться деревней. Агрогородок — вы внесли в предложение, это святое. Это приличное село. Что там греха таить, мы это не скрываем, и я тоже: в будущем люди будут жить только в агрогородках!».

Схожие идеи высказывали в XIX веке социалисты-утописты, а в XX веке был выдвинут тезис о слиянии города с деревней. Никита Хрущёв в начале 50-х мечтал об «агрогородах», но не получил поддержки политбюро и лично Иосифа Сталина. В XXI веке руководство постсоветской Белоруссии думает над тем, как сдержать миграцию оставшихся в сельской местности граждан трудоспособного возраста, как создать достойные условия их жизни и модернизировать производство.

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«Везде вы начинаете зиму думать, а с весны — работать», — распорядился Лукашенко. Он также озвучил своё традиционное требование навести порядок.

Обсудив перспективы, Лукашенко сообщил участникам совещания: «Деревня должна остаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города. И если мы вот такие условия начнем создавать — люди из городов поедут жить сюда».

«Мы должны сделать шаг вперёд, проявляя инициативу и привлекая частный капитал», — считает Лукашенко.

По его мнению, вопрос о приватизации на селе не актуален, хотя и есть хорошие примеры хозяйствования «частника». Тем не менее, «никакого шарлатанства и искусственного объединения и разъединения быть не должно» и вне зависимости от формы собственности субъектов хозяйствования на селе должен реализовывать общий замысел, определённый руководством республики.

«Мы должны подключить сюда инвесторов. Пусть это будет частник, не частник, но он должен реализовать замысел», — подчеркнул Лукашенко.

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Посещая Центра народного творчества и ремесел в городском поселке Копысь, Лукашенко ознакомился с производством глиняных изделий. Ему доложили, что данная деятельность не окупает себя и почти полностью финансируется из бюджета, что рассердило руководителя республики.

Вечером Лукашенко принял участие в церемонии открытия Ледового дворца в Шклове. Он заявил, что объект построен для местных детей и их родителей. По его словам, ему самому и его детям есть где заниматься спортом, поэтому большие бюджетные расходы на строительство объекта оправданы. Руководитель республики также принял участие в хоккейном матче на призы Президентского спортивного клуба, который возглавляет его сын Дмитрий Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет многие белорусские деревни стали официально называться агрогородками, их уже насчитывается более 1,5 тыс, однако процесс миграции в города это не остановило. По оценкам риелторов, спрос на жильё в Минске и других областных центрах поддерживают мигранты из провинции.

Выступая 22 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании», Александр Лукашенко заявил: «Мы вложили за последние годы только по двум госпрограммам и модернизации села свыше $50 млрд».

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