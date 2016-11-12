Москва, 12 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Авианосная группа Северного флота ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» маневрирует в восточной части Средиземного моря вблизи берегов Сирии, передаёт телеканал «Россия 24».

Mil.ru Самолёт палубной авиации

«Корабли корабельной авианосной группы заняли назначенный район в восточной части Средиземного моря и совместно решают задачи, маневрируя к западу от берегов Сирии», — сообщил командир «Адмирала Кузнецова», капитан первого ранга Сергей Артамонов.

Авиация других стран не приближается к району нахождения российских судов ближе, чем на 50 километров, отметил командир авианосца. Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» отрабатывает взаимодействие с береговым аэродромом, производя полёты ежедневно, сообщил Артамонов.

Напомним, ранее сообщалось, что авианосная группа ВМФ России, прибывшая к берегам Сирии, готовится в ближайшее время начать нанесение комплексных ударов по незаконным вооружённым формированиям в окрестностях Алеппо.

Читайте также:

СМИ: «Адмирал Кузнецов» нанесет удары по боевикам в окрестностях Алеппо

«Адмирал Кузнецов» формирует резерв на случай ухудшения ситуации в Сирии»