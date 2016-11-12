Лозанна, Швейцария, 12 ноября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) готов выделить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) $500 тысяч на дальнейшее расследование ситуации с допингом в России. С просьбой о выделении этих средств обратился президента WADA Крейг Риди, передаёт 12 ноября портал InsideTheGames.

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Сообщается, что сумма будет переведена в фонд специальных расследований WADA при условии, что глава «независимой комиссии» Ричард Макларен представит МОК детальный отчёт о расходах.

Ещё одни условием является активное сотрудничество с главой специальной комиссии МОК по расследованию в отношении должностных лиц Минспорта России Ги Каниве и руководителем специальной дисциплинарной комиссии МОК по повторному анализу допинг-проб российских спортсменов Денисом Освальдом. На данный момент Ричард Макларен отказывается делиться своими выводами с МОК.

Как передавало ИА REGNUM, ранее WADA отложило в очередной раз — до начала декабря — публикацию второй части доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в России.

Первая часть доклада, касающаяся событий 2012−2014 годов, была опубликована 18 июля этого года. В документе бездоказательно утверждалось, что в России якобы существует поддерживаемая государством система применения допинга.