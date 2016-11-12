Москва, 12 ноября, 2016, 20:37 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Газопровод

Вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере обсуждает делегация, прибывшая из Минска. Об этом 12 ноября сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, с делегацией из Минска обсуждаются вопросы действующих соглашений, а также других аспектов в сфере «нефти, газа и так далее». Не вдаваясь в уточнения, Новак отметил, что стороны работают с документами.

Напомним, 10 ноября зампред правительства РФ Аркадий Дворкович и министр энергетики России Александр Новак подтвердили позицию Москвы по урегулированию «газового спора» с Минском: формула цены на газ для Белоруссии меняться не будет и выработанные «принципиальные договоренности» сторон будут документально оформлены в течение ближайших двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону решения проблемных вопросов белорусско-российских отношений, которые «будут окончательно приняты на встрече глав государств, которая, согласно предварительной договоренности, состоится в течение предстоящих двух недель», сообщала пресс-служба президента Белоруссии. До этого в Москве должны были пройти переговоры на правительственном уровне.

Также напомним, 10 октября Александр Лукашенко заслушал доклад зампреда Совмина Белоруссии Владимира Семашко о достигнутых договоренностях с Россией в сфере поставок энергоносителей, констатировав, что «очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа», который пока не подписан.

«Мы ничего лишнего не требуем от Российской Федерации. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в союзе Белоруссии и России согласно букве и духу договора о союзном строительстве. Вот единственное, чего мы требуем, — заявил Лукашенко. — Это будет главным вопросом в дальнейших моих переговорах с президентом Путиным. Я не буду затрагивать никаких бухгалтерских расчетов. Главное будет это».