Хуб, Пакистан, 12 ноября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. По меньшей мере 43 человека погибли и ещё более получили ранения в результате взрыва в суфийской мечети на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей.

Pixabay.com Взрыв

Взрыв произошёл во внутреннем дворе храма Хазрат Баба Шах Нурани в городе Хуб (провинция Белуджистан) во время совершения там религиозного ритуала. Среди погибших — большое число паломников, в том числе женщины и дети.

Сообщается, что всего в церемонии принимали участие порядка 500 человек. К месту происшествия прибыли спасатели, пострадавших доставляют в ближайшие больницы, передаёт Daily Pakistan.

Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).