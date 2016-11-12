Москва, 12 ноября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, предоставляющие правительству возможность самостоятельно перераспределять 10% средств на оборону и безопасность без внесения поправок в бюджет, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Законопроектом откладывается на 1 год срок вступления в силу норм об обязательном формировании и ведении перечня и реестра источников доходов Российской Федерации в отношении субъектов РФ и муниципальных образований. Кроме того, законопроект предусматривает, что данные реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы России представляются в заксобрание субъекта РФ одновременно с проектом закона о бюджете данного региона.

Документ устанавливает, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2017 года направляются в 2017 году на увеличение сверх объемов бюджетных ассигнований на реализацию решений президента и правительства по обеспечению мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства и развития ОПК в объеме, не превышающем сумму нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на эти цели в 2016 году.

Решения об использовании остатков средств федерального бюджета принимаются правительством с внесением поправок в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Законопроект создает правовые основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в бюджет, в соответствии с предложениями руководителей отдельных федеральных госорганов по перераспределению бюджетных ассигнований в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в пределах 10% от объема указанных бюджетных ассигнований.

Предусматривается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам власти, ответственным за реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников может осуществляться без внесения поправок в трехлетний бюджет.

Кроме того, во избежание правовых коллизий уточняются положения БК, направленные на пресечение практики, когда законами субъектов РФ устанавливаются различные дополнительные нормативы отчислений для налогов, уплачиваемых при применении УСН и для минимального налога.

Для исполнения программ государственных заимствований законопроектом предлагается исключить условие о снижении расходов на обслуживание госдолга России из БК. Законопроект также предусматривает предоставление из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС субсидий для софинансирования расходов субъектов РФ, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, для последующего их предоставления в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.

При подготовке законопроекта ко второму чтению бюджетный комитет одобрил поправку, которая исключает госпрограмму вооружений из перечня госпрограмм, средства на которые Минфин вправе перераспределять бюджетной росписью.

Комитет также рекомендовал принять поправки, которые предоставляют правительству полномочия переносить остатки средств, которые будут не использованы в 2016 году, в резервный фонд правительства.

Одновременно комитет поддержал ко второму чтению поправки, которые увеличивают долю акцизов на алкоголь, направляемую в региональные бюджеты. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 16 ноября, сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).