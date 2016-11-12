Калуга, 12 ноября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, в Ярославле под председательством президента России Владимира Путина состоялось совместное заседание президиума Госсовета и консультативной комиссии Госсовета «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации». В его работе принял участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в центре внимания заседания — вопрос дальнейшего совершенствования инвестиционной деятельности на местах.

На заседании президиума Госсовета (Фото пресс-службы губернатора Ярославской области)

Открывая заседание, президент России Владимир Путин отметил, что «создание комфортных условий для бизнеса — одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы». При этом Владимир Путин подчеркнул существование различий между регионами по качеству бизнес-среды на фоне единого для всех федерального законодательства и равных правовых возможностей. По его словам, необходимо активнее распространять и тиражировать успешные практики поддержки развития бизнеса.

Именно примеры эффективной деятельности субъектов в этой сфере были положены рабочей группой Госсовета, в состав которой входит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в основу создания двенадцати «целевых моделей» работы с бизнесом в регионах и рекомендаций по их применению. В ряде моделей учтен положительный опыт Калужской области, в том числе, по созданию системы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также наличию для инвесторов специального интернет-портала.

По словам Владимира Путина, на основе представленных в ходе заседания материалов, «в каждом субъекте Федерации должны быть подготовлены свои региональные «дорожные карты». В течение 2017 года их необходимо реализовывать в полном объеме». Эту работу поручат вести специально созданным на местах проектным офисам. Глава государства заметил, что в этой связи у субъектов появляется реальный шанс значительно повысить свою инвестиционную привлекательность. «По сути, мы должны создать единое, высокое качество деловой среды на всей территории Российской Федерации, чтобы предпринимателю было удобно и комфортно работать в каждом нашем регионе», — подчеркнул Путин.

Контроль реализации данной работы возложен на Министерство экономического развития РФ, мониторинг будут вести деловые сообщества и Агентство стратегических инициатив.

Напомним, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, представленном в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Агентством стратегических инициатив, Калужская область вошла в первую тройку наиболее инвестиционно-привлекательных субъектов, уступив Республике Татарстан и Белгородской области.